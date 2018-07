Calciomercato Fiorentina: due club francesi su Valentin Eysseric

La Fiorentina sta valutando la cessione del centrocampista Valentin Eysseric su cui sarebbero piombate Nantes e Saint’Etienne.

La Fiorentina sta lavorando senza sosta sul fronte calciomercato per potenziare la rosa. Da settimane, nella sede di viale Manfredo Fanti, si scalpita per l’arrivo di un esterno offensivo che i Viola avrebbero individuato o in Berardi del Sassuolo o in Pjaca della Juventus. I vertici della Fiorentina stanno, però, valutando qualche operazione in uscita e sembra che, secondo alcune indiscrezioni, Nantes e Saint’Etienne si siano fatte avanti per il centrocampista Valentin Eysseric. Il giocatore francese che non ha trovato molto spazio con la maglia viola, potrebbe essere tra gli indiziati a lasciare Firenze e da cui, insieme ad altre partenze, si potrebbe ricavare un discreto tesoretto per i colpi in entrata. Per riportare Eysseric in patria le due società, però, dovranno mettere sul piatto una cifra vicina ai 6 milioni di euro, valore del cartellino del giocatore.