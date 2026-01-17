Fiorentina, comunicato ufficiale per Rocco Commisso: «Onoriamo il ricordo del Presidente scendendo in campo in tutti gli impegni sportivi previsti»

Fiorentina, comunicato ufficiale per Rocco Commisso: cosa ha scritto il club viola in vista degli impegni di questo weekend

Dopo la morte di Rocco Commisso, la Fiorentina ha voluto onorare attraverso questo comunicato il suo Presidente, decidendo di scendere in campo questo weekend e non rinviare alcuna partita.

COMUNICATO – «La Fiorentina ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti.

Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi».