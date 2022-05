Fiorentina, dirigente Basilea: «Cabral un 9 puro, ha bisogno di tempo per adattarsi»

Il dirigente e allenatore del vivaio del Basilea Kaufmann ha parlato dei primi mesi di Cabral alla Fiorentina

LE PAROLE – «Quello che mi è sempre piaciuto di lui è che in area è cinico, sa sfruttare le occasioni. Ha bisogno di tempo per adattarsi e capire la filosofia di gioco, la Serie A è un campionato certamente più tattico di quello svizzero, quello che gli consiglio è di continuare a lavorare sodo giorno dopo giorno, migliorando ancora di più quell’attenzione per i dettagli che gli può permettere di crescere tatticamente. Fare bene a Firenze può spianargli la strada anche in Nazionale visto che tra gli attaccanti brasiliani non ce ne sono tanti con il suo fisico e le caratteristiche di un 9 puro».