Ducci è il rinforzo della Fiorentina per lo scouting: ecco le indiscrezioni sull’ex scopritore di talenti del Milan di Berlusconi

Piero Ducci entrerà a far parte dello staff della Fiorentina. Come riporta Alfredo Pedullà, il contatto con Pradè ha portato ai risultati attesi: sarà il rinforzo per l’area scouting viola.

Ducci farà l’osservatore per la Fiorentina in giro per il mondo: così si è distinto quando era il braccio destro di Ariedo Braida nel Milan di Berlusconi.