Fiorentina Italiano, un’altra finale conquistata ma con un futuro già scritto

Il futuro di Vincenzo Italiano alla Fiorentina è già scritto nonostante abbia raggiunto un’altra finale Europea e sia stato il più acclamato dai tifosi.

Al rientro della squadra dal Belgio, infatti, i cori per il tecnico l’hanno fatta da padrone ma dopo tre stagioni le strade con il club sono destinate a separarsi. In parte anche per la piazza, perché più volte sono arrivate critiche e fischi per i risultati (soprattutto in campionato), ma è riuscito nell’impresa di conquistarsi la terza finale (seconda in Conference consecutiva) da quando siede sulla panchina della Fiorentina. Lo riporta il Corriere Fiorentino.