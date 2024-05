Moviola Bologna Juventus, l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A: moviola Bologna Juventus

L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Juventus valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Ayroldi.

PRIMO TEMPO Dubbi sul gol del 2-0 per la deviazione di Castro susseguente al tocco di Urbanski, ma il fuorigioco non c’è, un piede salva l’attaccante rossoblu. Sui 2 gialli a Miretti e Cambiaso nessun dubbio: sono interventi duri e in ritardo, volti a scuotere i compagni, ma indiscutibilmente da ammonizione. Nei primi 45 minuti netta la differenza di falli: solo 4 per i padroni di casa, ben 11 per la squadra di Montero

SECONDO TEMPO Altri 3 gialli per i bianconeri e uno per il Bologna, ricevuto da Aebischer in occasione della punizione che Milik . Tantissimi i falli bianconeri, ben 21, a fronte dei soli 8 degli emiliani. Nessuna situazione particolare in area di rigore