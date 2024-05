Fiorentina, per la FINALE di Conference League pronto il MAXISCHERMO allo stadio Artemio Franchi

In vista della Finale di Conference League, la società viola ha messo a disposizione il maxischermo allo stadio Artemio Franchi

C’è grande fermento per la gara tra Olympiacos e Fiorentina, e dall’altra parte il popolo viola è abbastanza elettrizzato vista la possibilità di portare a casa una coppa nonostante un campionato a ritmi alterni.

Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti allo stadio Artemio Franchi ci saranno dei maxischermi per vedere in diretta la partita.