Fiorentina, Renzi ATTACCA: «Soldi pubblici per il Franchi sono uno SCANDALO»

Le parole di Matteo Renzi, leader politico di Italia Viva, sulla ristrutturazione dello Stadio Franchi. I dettagli

Matteo Renzi ha parlato a Lady Radio della ristrutturazione dello Stadio Franchi della Fiorentina.

PAROLE – «Fra un mese Dario Nardella sarà in Europa e quando saremo insieme a Strasburgo, al Parlamento europeo, gli chiederò come cavolo abbia fatto a mettere i soldi pubblici sullo stadio Franchi, perché penso sia il più grande scandalo della storia di Firenze degli ultimi 25 anni prendere i soldi, metterli in un rabbercio, perché non è nemmeno uno stadio, avere solo una parte della copertura perdendo la possibilità di organizzare a Firenze le gare dell’Europeo 2032 e dicendo di no alla proposta di fare uno stadio nuovo di Rocco Commisso. La Città metropolitana sta mettendo un sacco di soldi delle nostre tasse per andare a fare un lavoro a metà sullo stadio di Firenze. Questa colpa storica che ha l’amministrazione guidata da Dario Nardella è incredibile ed il motivo per cui non siamo andati con loro. I soldi pubblici non si mettono sullo stadio. È il privato che fa l’investimento, e così è accaduto a Bagno a Ripoli con il Viola Park, che è una cosa che in tutto il mondo ci invidia. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, mi ha detto di non aver mai visto un centro sportivo come quello della Fiorentina che è totalmente all’avanguardia».