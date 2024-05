Fiorentina Semplici: «Nzola? Era ora! Felice per lui»

Le parole di Leonardo Semplici dopo la qualificazione della Fiorentina alla seconda finale di Conference League consecutiva

Leonardo Semplici ha parlato a Radio Firenze Viola dopo la qualificazione della Fiorentina alla finale di Conference League. Nell’occasione il tecnico ha parlato anche del suo ex attaccante Nzola. Di seguito le sue parole.

NZOLA – «Apro con una battuta in fiorentino: l’era l’ora! Scherzi a parte, dobbiamo dargli merito del gol dell’andata e nell’aver procurato il rigore, fa molto piacere per il ragazzo che ha attraversato una stagione particolare. Spero che in questo finale di stagione possa contribuire soprattutto in finale di Conference che la Fiorentina ha ampiamente meritato. Nzola ha delle caratteristiche importanti da attaccante, era abituato a giocare in contesti diversi e non è sempre semplice abituarsi a nuovi ambienti. L’allenatore lo conosce molto bene perché lo ha avuto a Trapani e Spezia, però obiettivamente ha riscontrato un’annata complicata. Nzola era abituato ad essere il titolare inamovibile nelle squadre precedenti, probabilmente giocare spezzoni di partite potrebbe averlo sfavorito. quest’anno gli servirà di esperienza per capire cosa significhi giocare in determinati tipi di squadre»

FINALE – «Grande merito al lavoro impostato dalla società con l’arrivo di Vincenzo Italiano. Sicuramente la Fiorentina ha lottato per altri traguardi, ha dato una mentalità alla squadra, un certo tipo di gioco. Arrivare per due volte consecutive in finale di Conference League è un traguardo eccellente. Mi auguro che questo sia solo l’inizio di un progetto, mi auguro anche che si possa migliorare lo stadio e farlo, se possibile, di proprietà. se si vuole avvicinare a squadre importanti, c’è bisogno di uno stadio moderno»