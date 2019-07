Fiorentina, duello con l’Atalanta per Roger Martinez

Torna di moda, in terra italiana, il nome di Roger Martinez. L’ex Jiangsu Suning vuole giocare in Europa: ci sono Fiorentina e Atalanta

Fiorentina e Atalanta al duello per Roger Martinez. L’attaccante colombiano classe ’94 del Club America, ex obiettivo dell’Inter quando giocava nello Jiangsu, potrebbe sbarcare in Europa.

Piace a Betis Siviglia, Sheffield e Southampton ma secondo La Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce ci sono anche Fiorentina e Atalanta. La sua valutazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Quindici, come i gol realizzati nell’ultima stagione.