Fiorentina, duro confronto tra Italiano e tifosi dello Spezia: volano parole grosse – VIDEO

Duro confronto tra Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, e alcuni tifosi dello Spezia: volano parole grosse tra i due

L’addio di Vincenzo Italiano allo Spezia non è andato giù ai tifosi liguri. Alcuni di loro hanno raggiunto Moena – sede del ritiro della Fiorentina – e hanno provato a parlare con il loro ex tecnico.

Il confronto si è subito impostato su toni molto duri, come evidenzia il video di Primocanale: «Hai sputato nel piatto dove hai mangiato. Per 100mila euro in più», il mister Italiano risponde «Se devi parlare così te ne puoi andare. Ho allenato due anni sottopagato il primo e sottopagato il secondo e tu mi dici 100mila euro?».