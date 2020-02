Fiorentina, Iachini: «Se fosse finita ai punti avremmo vinto»

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, parla dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Milan: ecco le sue parole

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Milan.

IACHINI – «Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche uscita di troppo in fase difensiva, così come nel possesso palla, nella ripresa invece non abbiamo rischiato in pratica niente e se fosse finita ai punti avremmo vinto. Peccato per la parata alla fine del loro portiere su Caceres. Siamo insieme da 45 giorni, possiamo e dobbiamo sicuramente migliorare. Chiesa tornato sull’esterno? In fascia è nelle sue vesti, l’ho fatto giocare da punta fino ad ora per fargli recuperare la condizione».