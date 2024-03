Fiorentina, il ricordo dello stadio Franchi per Joe Barone – FOTO

Fiorentina, l’omaggio dello stadio Franchi a Joe Barone, alla prima partita della Viola dopo la morte del dirigente – FOTO

La Fiorentina scende in campo contro il Milan per la prima volta dalla morte di Joe Barone. I tifosi della Viola hanno voluto ricordare «Per abbracciare chi questo giglio ha amato, come una rondine vola alto il nostro pensiero. Mai dimenticheremo chi troppo presto ci ha lasciati».

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 30, 2024

Sui megaschermi intanto passavano le immagini dell’ex dirigente, accompagnati dagli applausi dei tifosi.