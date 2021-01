Allo stadio Franchi, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra Fiorentina e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Franchi”, Fiorentina e Inter si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21.

Sintesi Fiorentina Inter 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca

2′ Chance per l’Inter – Sanchez riceve palla tra le linee e apre a destra per Young, che calibra in area dopo un controllo orientato. Sfera raccolta in uscita da Terracciano,

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Fiorentina Inter 0-0: risultato e tabellino

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Quarta, Igor; Caceres, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Kouamé. A disp. Brancolini, Dragowski, Duncan, Vlahovic, Pezzella, Venuti, Barreca, Montiel, Krastev, Dalle Mura, Callejon All. Prandelli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Gagliardini, Eriksen, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro. A disp. Padelli, Radu, Hakimi, de Vrij, Lukaku, Barella, Brozovic, Bastoni. All. Conte.

ARBITRO: Di Bello