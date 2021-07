Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine dell’amichevole contro la Polisportiva C4 Foligno

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto meno errori nel momento in cui abbiamo palleggiato, abbiamo regalato meno palle agli avversari, dobbiamo riempire più l’area avversaria come in occasione del gol di Callejon. Dobbiamo avere la fame di andare sempre a rete, stiamo lavorando come piace a me, stando sempre aggressivi e sfruttando l’uno contro uno. Sicuramente in futuro arriveranno avversari più duri ma oggi ho visto molti meno errori e tanta personalità da parte dei giocatori».

SETTE GOL DI VLAHOVIC – «Dusan si mette sempre a disposizione dell’allenatore, lui è bravo a fare gol e sa dare una mano alla squadra. Vorrei fargli toccare più palloni per farlo essere presente anche quando stiamo manovrando. Io vedo grande applicazione da parte dei giocatori ma le amichevoli sono gli allenamenti più completi. Oggi Dusan ha fatto quello che non aveva fatto nella prima amichevole: allora aveva sbagliato 5-6 gol, oggi invece li ha fatti tutti».