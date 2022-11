Fiorentina, Italiano: «Per la vittoria sono fondamentali due fattori»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in vista del match contro la Salernitana: le dichiarazioni

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club del match con la Salernitana.

MOMENTO – «Siamo consapevoli che è un buon momento, stiamo sfruttando bene le occasioni e siamo cresciuti sotto tanti punti di vista. Stiamo facendo gol con regolarità e stiamo avendo un certo equilibrio subendo meno: abbiamo le ultime due partite da affrontare con questo spirito e vediamo di vincerle entrambe».

SALERNITANA – «Domani dobbiamo conquistare tre punti che ora sono troppo importanti. Dobbiamo presentarci con l’attenzione avuta nelle ultime partite. Poi siamo in casa, dobbiamo sfruttare il fattore campo. Cercheremo in tutti i modi di conquistare questi tre punti. In casa dobbiamo dimostrare di far valere la spinta del nostro pubblico. Spesso l’abbiamo fatto e domani cercheremo di ripetere le prestazioni che ci hanno permesso di ottenere soddisfazioni».