Fiorentina, Italiano: «Sarà una gara piena di insidie»

Le parole di Vincenzo Italiano in vista della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Sivasspor

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida della Fiorentina contro i turchi dello Sivasspor, valido per il passaggio ai quarti della Conference League. Di seguito le sue parole.

«Vedo le insidie di una gara che parte col nostro vantaggio ma che sarà diversa dall’andata, l’avversario dovrà per forza essere diverso per metterci in difficoltà e segnare. Dobbiamo prepararci ad un avversario diverso. All’andata dovevamo fare più gol. Abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio e anche sotto porta per fare qualche rete in più. Mi auguro di vedere una crescita ulteriore perché abbiamo voglia di andare avanti in questo nostro percorso»