Fiorentina, la carica di Frey: «Rialziamoci e riprendiamo il cammino»

L’ex portiere della Fiorentina Frey suona la carica in vista del rush finale per l’Europa e la partita di oggi contro il Milan

Sebastien Frey, storico ex portiere della Fiorentina, attraverso il suo profilo Twitter ha suonato la carica per i viola in vista della partita di oggi contro il Milan.

LE PAROLE – «Oggi vicini ai ragazzi e al mister perché sono sicuro che loro daranno il massimo per voi e per la maglia per uscire da questo momento e dimostrare che si può cadere ma insieme possiamo rialzarci e riprendere il cammino.Testa alta, siamo la Fiorentina. Forza Viola».