Fiorentina, la continuità di Kouamé

Quest’anno la Fiorentina ha trovato i gol anche in Christian Kouamé. Splendida la sua prestazione con il Basaksehir

Non segna, ma non ne ha bisogno per rafforzare l’idea di essere tra i giocatori più in forma della Fiorentina. Anche in Conference League, contro il Basaksehir, ha dimostrato il suo eccellente stato di forma e ha partecipato da protagonista all’azione di entrambi i gol.

Anche per questo il club viola lo esalta, come si vede sul profilo twitter, dove viene celebrata la sua elevazione fuori dal comune.