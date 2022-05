Fiorentina, Maleh: «Preso il gol nel momento migliore. Europa? Non è finita»

Youssef Maleh, giocatore della Fiorentina, ha parlato dopo la sconfitta contro il Milan. Le sue parole

EUROPA – «Abbiamo preso il gol forse nel momento migliore nostro. Loro erano un po’ spenti in quel momento, ma purtroppo in Serie A basta un errore per subire una rete. Non finisce qua, ci sono altre partite importantissime e tra due lunedì abbiamo uno scontro diretto fondamentale».