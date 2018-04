Simeone dopo Fiorentina-Napoli: «Felice di stare qui»

Il sogno scudetto del Napoli sembra essersi definitivamente dissolto per colpa di Giovanni Simeone: Fiorentina vittoriosa 3-0, tripletta del Cholito

Fiorentina-Napoli è terminata 3-0, Giovanni Simeone show. Il Cholito, reduce da un periodo positivo, ha messo ko la formazione di Maurizio Sarri con una tripletta, costringendo il popolo partenopeo a dover dire addio ai sogni scudetto. Quota tredici reti in stagione per il figlio d’arte, pronto per il definitivo salto di qualità.

Ecco le parole di Giovanni Simeone: «Sono ancora giovane e ho ancora tantissimo da fare: sono molto contento di essere qui alla Fiorentina e credo molto nel lavoro che sto facendo». Ha poi continuato così l’ex Banfield, parlando delle difficoltà dei partenopei dopo l’espulsione di Koulibaly: «Con un calciatore in meno non è semplice giocare, non è facile contrastare».