Pjaca si presenta: «Fiorentina, che onore la numero 10»

Marko Pjaca è un nuovo calciatore della Fiorentina: ecco le sue parole in conferenza stampa

Dopo settimane di trattative, Juventus e Fiorentina hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento in viola di Marko Pjaca. Ecco le sue prime parole da calciatore viola: «E’ stata una trattativa lunga, ma fin dall’inizio ho avuto l’obiettivo di vestire la maglia viola. Non vedo l’ora di iniziare, darò il massimo: è una grande responsabilità per me».

Continua Pjaca: «La maglia numero 10 per me è un onore ed una responsabilità, darò il massimo per fare vedere il mio valore e per dimostrare che merito di indossare questa casacca». Infine ha concluso: «La tattica è la cosa più importante in Serie A e questo l’ho imparato alla Juventus: il calcio è simile in tutti i campionati, penso di poter fare bene. Se esulto se segno contro la Juve? Vedremo: prima devo segnare, poi vedrò. Obiettivi? Voglio giocare ed aiutare la squadra a fare un bel campionato»