Fiorentina, l’agente di Pezzella in Italia per discutere il riscatto

L’agente dell’argentino Pezzella della Fiorentina è in Italia per discutere la situazione del suo assistito e il riscatto della società viola

Secondo quanto riportato dai colleghi della redazione di ‘Lady Radio’, pare che il procuratore del difensore della Fiorentina Martin Pezzella sia attualmente in Italia per discutere la situazione contrattuale del suo assistito. Martin Guastadisegno era infatti al centro sportivo ‘Davide Astori’ quando l’emittente radiofonica toscana, molto vicina all’ambiente viola, gli ha chiesto un commento sulla situazione del difensore sudamericano in merito al diritto di riscatto che la Fiorentina può esercitare discutendo col Betis Siviglia.

La società andalusa ha acquistato Pezzella nel 2015, facendolo affermare nel calcio europeo dove per due anni è stato il pilastro del club del presidente Angel Haro. Nel 2017 è passato in prestito oneroso alla Fiorentina per 500mila euro, diventando il totem difensivo della rosa allenata da Stefano Pioli. La squadra del patron Della Valle se vuole acquistare a titolo definitivo German Pezzella deve sborsare una cifra intorno ai dieci milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza gigliata. C’è comunque ottimismo per il buon esito della trattativa, visto che il 27enne originario di Bahia Blanca (prodotto del settore giovanile del River Plate) ha intenzione di rimanere in Italia.