Fiorentina, Pradè: «Commisso ha preso posizione, ci dà grande forza»

Fiorentina, il direttore sportivo Pradè ritorna sulle polemiche dopo la gara contro la Juventus: le sue parole

Pradè, all’indomani della gara tra Juventus e Fiorentina, parla delle dichiarazioni di Rocco Commisso dopo la partita a Radio Toscana.

PRADÈ – «C’è una serie di episodi a nostro sfavore che non abbiamo evidenziato per correttezza. Anche quando volevamo farlo Commisso ci ha sempre detto di no ma quella di ieri è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il nostro presidente ha preso una posizione e questo mi dà grande forza, mi inorgoglisce molto. In tutto questo ci tengo a dire che non abbiamo problemi con la classe arbitrale, vogliamo solo il nostro. Serve chiarezza su alcuni episodi: penso al secondo minuto di gioco e alla gomitata di Pezzella contro il Verona o il fallo di Ribery contro il Lecce con neanche l’ammonizione per Tachtsidis».