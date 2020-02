Commisso: «Arbitraggio schifoso, Nedved vada a prenderselo lui il tè»

Commisso non ci sta: «Mai parlato degli arbitri, ma oggi direzione schifosa. Nedved mi dice di prendere un tè? Vada a prenderselo lui»

È un Rocco Commisso durissimo quello che si presenta ai microfoni dopo la sconfitta rimediata dalla Fiorentina contro la Juventus. Al presidente viola non è andato giù l’arbitraggio della gara. Ecco le sue parole:

«Non ho mai parlato degli arbitri, ma quello di oggi è stato schifoso. Prima non ci fischiano un rigore a Genova, poi contro l’Inter, oggi ce ne danno due contro. Il primo ci stava, certamente non il secondo. Così non si può andare avanti. Nedved ha detto di prendere prima un tè? Perché non se lo prende lui?».