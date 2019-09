Fiorentina, Pradè in zona mista commenta il pareggio con la Juve: «Abbiamo mosso la classifica, vediamo il bicchiere mezzo pieno»

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è intervenuto dopo il pareggio con la Juve. Ecco le sue parole:

«Venivamo da due sconfitte, si sa quello che significava la gara con la Juve per noi. È stata giocata in maniera intelligente, sempre in pressione. Abbiamo mosso la classifica e non preso gol, la difesa era già in discussione. Vediamo il bicchiere mezzo pieno. La squadra ha tanti elementi nuovi, la svolta ci sarà durante l’anno. Ribery? Non andava scoperto oggi».