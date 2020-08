Fiorentina, Rui Costa: «Firenze merita di tornare a vivere grandi notte europee»

Rui Costa ha parlato della sua ex Fiorentina e dei palcoscenici dove vorrebbe vederla giocare

Manuel Rui Costa non dimentica il suo amore per la Fiorentina e in una intervista a Sky Sport ha parlato dell’attuale squadra viola.

«Le sensazioni sono buone, il primo anno con Commisso è stato di cambiamento e c’erano tante soluzioni da risolvere. Non è stato fatto quel campionato che il club sperava, ma credo che i presupposti per fare molto bene in futuro ci siano. Firenze merita questo, è una città che mi resta sempre nel cuore e merita di tornare a vivere quelle notti europee che abbiamo vissuto insieme».