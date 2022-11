Fiorentina, si studia il colpo Sabiri: le possibili contropartite

La Fiorentina studia la formula giusta per arrivare ad Abdelhamid Sabiri della Sampdoria. Due le possibili contropartite

La Fiorentina sta approfittando della pausa per il Mondiale in Qatar per studiare i possibili rinforzi in vista del calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal QS il nome sarebbe quello di Abdelhamid Sabiri della Sampdoria. La valutazione del club blucerchiato è di 15 milioni, ma potrebbe essere abbassata da due contropartite.

LE POSSIBILI CONTROPARTITE – La Fiorentina sarebbe pronta mettere sul campo il cartellino di uno tra Zurkowski e Maleh. Sabiri potrebbe comunque restare alla Sampdoria in prestito fino a giugno.