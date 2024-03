Fiorentina: c'è una cosa che sanno fare tutti (e un'altra in molti)

Le statistiche che influenzano la Fiorentina dopo la sconfitta rimediata contro il Milan ieri sera allo stadio Franchi

La sconfitta con il Milan è stata una serata amara. Ma dal 2-1 a proprio sfavore ci sono due aspetti che vanno sottolineati.

1) Gli assist nella Fiorentina li sanno fare tutti. Ieri è stato Beltran a fare da sponda per l’inserimento di Duncan. L’argentino è l’ultimo a iscriversi in una lista lunghissima. Contando tutte le competizioni alle quali partecipano i viola, è i diciannovesimo a confezionare un passaggio per il gol di un compagno.

2) I tiri da fuori li fanno in molti. Duncan è il sesto nome diverso dei 6 gol realizzati dalla distanza. Una serie iniziata con Bonaventura a Udine, proseguita in Conference League con le reti di Beltran, Ikonè e Maxime Lopez al Cukaricki, chiusa da Mandragora a Lecce prima dell’illusorio pari di ieri.