Fiorentina, Vlahovic vuole giocare: ipotesi Schalke 04 e Milan

Calciomercato Fiorentina: Dusan Vlahovic vuole giocare con continuità. Lo Schalke 04, il Milan e Crotone ci pensano

Dusan Vlahovic è stato protagonista di una stagione di alti e bassi con la Fiorentina, ma ha comunque fatto vedere di avere grandi qualità. Per questo motivo si starebbe interrogando sul suo futuro in viola. Secondo quanto riportato da La Nazione, il serbo avrebbe sapere al club di voler giocare con maggiore continuità e a inizio ritiro ci sarà un incontro con Iachini dove verranno chiarite le idee dell’allenatore.

Se lo spazio offerto non dovesse essere quello richiesto, Vlahovic chiederà di essere ceduto. In prima fila per acquistare l’attaccante ci sarebbero Schalke 04, Milan e il Crotone neo promosso in Serie A.