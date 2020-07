Fiorentina Women’s addio, è nata la ACF Fiorentina Femminile – FOTO

Attraverso il proprio sito ufficiale la Fiorentina ha comunicato di aver cambiato il nome alla propria squadra femminile

Nella giornata odierna la Fiorentina ha annunciato il cambio della denominazione della propria squadra femminile. La Fiorentina Women’s diventa così ACF Fiorentina femminile. Ecco il comunicato della società viola:

«ACF Fiorentina comunica che, in seguito all’incorporazione in FIORENTINA SPA di FIORENTINA WOMEN’S FOOTBALL CLUB SSD A RL, la denominazione della squadra viola sarà ACF Fiorentina Femminile. Un ulteriore segnale della ferma volontà di Rocco Commisso e di Joe Barone, che dal loro arrivo hanno sempre parlato di un’unica famiglia viola.

La Fiorentina femminile si radunerà oggi ed effettuerà i primi test e sessioni di allenamento in vista della nuova stagione sportiva».