Donnarumma, il padre: «Fischi? Cose che succedono. Fanno più male a noi»

Alfonso Donnarumma, padre di Gianluigi, è intervenuto nella discussione sui fischi all’indirizzo del portiere della Nazionale

Fischi a Donnarumma, interviene il papà. Il signor Alfonso, ai microfoni de La Repubblica, ha così commentato l’accoglienza ostile riservata dal portiere dal pubblico di San Siro:

«Sono cose che succedono, non c’è niente da dire. Speravo che non sarebbe accaduto ma sinceramente un po’ me lo aspettavo. I fischi fanno più male a noi come genitori che a lui come calciatore».