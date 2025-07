Flamengo, Bruno Henrique sotto processo in Brasile: accuse di frode sportiva e scommesse illecite! Ecco cosa rischia

Flamengo, Bruno Henrique sotto processo in Brasile: accuse di frode sportiva e scommesse illecite! Ecco quanto rischia

Il calciatore brasiliano Bruno Henrique, attaccante di esperienza del Flamengo e noto per la sua velocità e il suo impatto offensivo, è finito al centro di una vicenda giudiziaria che sta scuotendo il mondo del calcio sudamericano. Il Tribunale di Giustizia di Brasilia ha infatti accolto una denuncia della Procura, dando il via a un processo penale con l’accusa di manipolazione del risultato sportivo e frode aggravata in concorso.

L’accusa e le conseguenze legali

Secondo quanto riportato dai media locali e dalla Procura, Henrique avrebbe condiviso informazioni riservate con il fratello in vista di una partita disputata il 1° novembre 2023 tra Flamengo e Santos, valida per il campionato brasiliano. Nella comunicazione, il calciatore avrebbe indicato l’intenzione di ricevere un cartellino giallo, dettaglio poi sfruttato da familiari e amici per piazzare scommesse su piattaforme online. Queste azioni sono state interpretate dagli inquirenti come frodi sportive e truffe a scopo di lucro.

Le accuse includono manipolazione di risultato, frode aggravata e tentata frode. Le pene previste possono arrivare fino a 17 anni e 8 mesi di carcere, una cifra che evidenzia la gravità dei reati contestati. Tuttavia, il giudice Fernando Brandini Barbagalo ha escluso la frode tra le accuse principali, ritenendo le prove insufficienti. Inoltre, ha respinto le richieste cautelari proposte dalla Procura, tra cui una sanzione economica pari a due milioni di reais (circa 307.000 euro).

Un caso emblematico per il calcio brasiliano

L’indagine su Bruno Henrique rientra in un contesto più ampio di crescente attenzione verso le scommesse illegali e la manipolazione dei risultati sportivi in Brasile. Il caso sta già attirando l’interesse di tifosi, esperti e media internazionali, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sull’integrità nel mondo del calcio professionistico.

Con l’apertura del processo, il nome di Bruno Henrique entra nel mirino non solo della giustizia, ma anche dell’opinione pubblica, che guarda con crescente preoccupazione all’evolversi della vicenda.