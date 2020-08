Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions contro il Psg

Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma questa sera a Lisbona. Ecco le sue parole:

«Il Psg è un top club che gioca ad alti ritmi. Hanno molti giocatori con un sacco di esperienza. Se saremo al 100% potremo vincere, ma solo se saremo al 100%»