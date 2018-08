Formazione Apollon Limassol 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste dell’Europa League

Avversario da non sottovalutare, questo Apollon Limassol. Chiedere referenze al Basilea, per esempio, estromesso proprio dai ciprioti nell’ultimo turno preliminare dell’Europa League 2018/2019. Un risultato che ha permesso alla Lazio di essere inclusa tra le teste di serie in occasione del sorteggio dei gironi, che ha abbinato proprio i biancazzurri all’Apollon, all’Eintracht Francoforte e all’Olympique Marsiglia.

La formazione del tecnico Augousti ha un notevole tasso tecnico, rinforzato soprattutto dalla nutrita presenza di giocatori sudamericani in rosa. Tra questi, in particolare, spiccano le presenze di Zelaya, Pereyra e Sachetti, ma anche del portoghese João Pedro e del bomber croato Maglica, ex Hajduk Spalato.

APOLLON LIMASSOL (4-2-3-1): Bruno Vale; Vasiliou, Roberge, Yuste, João Pedro; Kyriakou, Sachetti; Schembri, Pereyra, Papoulis; Maglica. All. Augousti.

