Guai a mettere in discussione sua maestà Barcellona. Che probabilmente non è più la miglior stella del firmamento della Champions League, ma rimane sempre una delle grandi favorite alla vittoria finale. Certo, non è un caso, a maggior ragione quando si guarda il roster delle punte a disposizione di Ernesto Valverde: Messi è sempre Messi, mentre Suarez continua ad essere il killer più implacabile in area di rigore del mondo. Poi ci sono tanti giovani di belle speranze come Dembelè, Paco Alcacer e Munir pronti ad esplodere, oltre al gioiellino Malcom. Grande curiosità intorno al nuovo arrivato Arturo Vidal: si avvia verso la fase calante della carriera o è ancora in grado di fare la differenza dopo gli anni d’oro vissuti con le maglie di Juventus e Bayern Monaco? La risposta, come sempre, la fornirà il campo. Che attende conferme importanti anche da Coutinho, ancora lontano parente del giocatore straordinario che ha fatto impazzire Liverpool.

LA STELLA: Lionel Messi – Fino a quando ci sarà lui a dettare la legge del pallone tutti si dovranno inchinare. La voglia di riscattare il Mondiale molto deludente con l’Argentina supera ogni confine. E allora la Pulce, concentrandosi solo sul Barcellona, potrà togliersi altre splendide soddisfazioni.

L’ALLENATORE: Ernesto Valverde – Il rapporto con la Champions League non è ancora così solido, ma può ancora essere fortificato. C’è da cancellare l’inopinata eliminazione ai quarti dello scorso anno, subita per mano della Roma. Il tempo degli errori, anche per il 54enne tecnico blaugrana, è terminato.

Rosa Barcellona 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Cillessen, Ter Stegen, Ezkieta.

DIFENSORI – Jordi Alba, Lenglet, Piquè, Semedo, Sergi Roberto, Umtiti, Vermaelen, Wague.

CENTROCAMPISTI – Alena, Arthur, Busquets, Coutinho, Denis Suarez, Rafinha, Rakitic, Sergi Samper, Vidal

ATTACCANTI – Dembelè, Malcom, Messi, Munir, Paco Alcacer, Suarez

