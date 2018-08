Formazione Manchester City 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Vincere è una cosa. Vincere alla maniera del Manchester City è decisamente un’altra storia. Perché la squadra di Guardiola, nella scorsa Premier League, non ha soltanto dominato. Ha impartito lezioni di calcio, ha diretto l’accademia del pallone. Senza dogmatismi sui moduli, senza rigidi concetti. Se non quello del possesso palla, vera arma letale di Aguero e compagni. I record frantumati in Inghilterra, tuttavia, non hanno trovato diretta corrispondenza in Champions League. L’eliminazione subita per mano del Liverpool pesa ancora come un macigno. Un macigno che Guardiola vuole scaraventare sulle rivali che si presenteranno sul cammino della sua corazzata. Dal punto di vista delle migliorie che ha regalato il mercato, non c’è da stropicciarsi gli occhi: è arrivato Mahrez e praticamente nient’altro. Giusto per capire che dimensione di perfezione, sul piano del gioco, ha assunto il Manchester City. Che però, almeno fino a gennaio, deve fronteggiare il guaio dell’infortunio di Kevin De Bruyne. Ce la farà, anche perché le partite che contano davvero in Champions League iniziano dal mese di febbraio.

LA STELLA: Gabriel Jesus – Anche al Mondiale ha dimostrato di essere già arrivato ad un livello difficilmente migliorabile a stretto giro di posta. A differenza dello scorso anno inizia la nuova stagione senza dover far fronte ad infortuni da smaltire. Ci sarà da divertirsi: se diventa abitudinario anche quando si parla di gol facili, farà impazzire tante, ma tante difese.

L’ALLENATORE: Pep Guardiola – Uno così non ha bisogno di presentazione. L’identità che è riuscito a dare nella sua gestione ai Citizens è da manuale del buon allenatore. Ma lui non è un allenatore: è molto di più. Il terzo anno sarà quello giusto per volare in semifinale? Monaco prima e Liverpool poi gli hanno già giocato due brutti scherzi.

Rosa Manchester City 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Bravo, Ederson, Muric

DIFENSORI – Danilo, Delph, Kompany, Laporte, Mangala, Mendy, Otamendi, Stones, Walker

CENTROCAMPISTI – Bernardo Silva, Brahim Diaz, De Bruyne, Douglas Luiz, Fernandinho, Foden, Gundogan, Sanè, David Silva, Zinchenko

ATTACCANTI – Aguero, Gabriel Jesus, Mahrez, Sterling

ALLENATORE: Pep Guardiola