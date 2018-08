Formazione Real Madrid 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Mai vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso. Una regola sacrosanta, che vale per tutte le rivali al titolo di campione d’Europa. Il Real Madrid ha perso Cristiano Ronaldo, si è ritrovato indebolito dopo l’addio di Zinedine Zidane e ha affrontato non senza qualche patema d’animo di troppo la tormentata trattativa che ha rischiato di far approdare Luka Modric all’Inter. Ma la casa blanca è pur sempre la casa blanca, ricca di campioni, di fascino, di tradizione e di un Dna vincente che la rende unica. Le tre Champions League vinte consecutivamente sono un avviso ai naviganti nelle acque europee: il Real Madrid farà ancora sul serio, cercando di coltivare una rosa di fenomeni accomunati dalla nazionalità spagnola. Pavon y Pavones sì, ma rigorosamente iberici, con qualche eccezione come Courtois, Varane, Modric, Kroos, Bale e Benzema, i pilastri del gruppo storico.

LA STELLA: Gareth Bale – Mai come quest’anno, senza più l’ingombrante sagoma di Cristiano Ronaldo che ne ha condizionato il rendimento dell’ultimo biennio, il gallese può diventare il punto di riferimento imprescindibile dei blancos. Lui, d’altronde, è abituato ad essere un numero uno: ricordate il gol che ha deciso la finalissima di Kiev?

L’ALLENATORE: Julen Lopetegui – Dire che abbia avuto un estate complicata è quasi come prenderlo in giro. Silurato dalla Spagna a due giorni dall’inizio del Mondiale e sconfitto alla prima gara ufficiale contro l’Atletico Madrid in Supercoppa Europea. Ma a Madrid fanno gli scongiuri: Perez ha voluto un tecnico che conoscesse alla perfezione le nuove leve spagnole.

Rosa Real Madrid 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Courtois, Kiko Casilla, Keylor Navas

DIFENSORI – Carvajal, Coentrao, Marcelo, Nacho, Odriozola, Reguilon, Sanchez, Sergio Ramos, Vallejo, Varane

CENTROCAMPISTI – Asensio, Casemiro, Dani Ceballos, Isco, Kroos, Llorente, Modric, Valverde

ATTACCANTI – Bale, Benzema, De Tomas, Lucas Vazquez, Mayoral, Vinicius Jr

ALLENATORE: Julen Lopetegui