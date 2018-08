Formazione Stella Rossa 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

La Stella Rossa non brilla più. Sono finiti i tempi dei campioni. I tempi di Mihajlovic, Prosinecki, Savicevic, Pancev, Jugovic. Quella che quasi trent’anni fa, precisamente nella stagione 1990-1991, arrivò in finale di Coppa dei Campioni. Quella che la vinse, ai rigori, contro l’Olympique Marsiglia di Jean Pierre-Papin. La Stella Rossa di Belgrado di Vladan Milojevic, vista anche contro il Red Bull Salisburgo, è una formazione che fa del fisico, della grinta e della spinta travolgente dei suoi tifosi la propria forza. Già, il Rajko Mitić. Cantino infuocato per gli avversari e carica di adrenalina per i giocatori serbi. In stagione, per adesso, un ottimo ruolino di marcia: cinque vittorie su cinque in campionato, quattro turni superati in Champions League per qualificarsi alla fase a gironi e senza mai perdere, pur soffrendo e faticando contro lo Spartak Trnava prima, battuto solo ai rigori, e contro il Salisburgo.

LA STELLA: Nenad Krsticic – La stella della squadra è sicuramente il centrocampista classe 1990 Nenad Krsticic. Il giocatore serbo è una vecchia conoscenza del calcio italiano visto che Il 1º settembre 2008 viene acquistato a titolo definitivo dalla Sampdoria che gli affida, a 18 anni, la maglia numero 55 della prima squadra. Dei brutti infortuni limitano l’utilizzo del centrocampista che esordisce in prima squadra solo a dicembre del 2010. In cinque stagioni con la maglia blucerchiata colleziona 101 presenze e tre gol. Dopo una breve e sfortunata parentesi al Bologna firma con il Deportivo Alves dove non riesce ad imporsi come vorrebbe. Il 23 agosto 2017 si svincola dai baschi e il giorno dopo fa il ritorno in patria sposando il progetto della Stella Rossa.

L’ALLENATORE: Vladan Milojevic – Un idolo della Stella Rossa alla guida della Stella Rossa. Così si potrebbe descrivere Vladan Milojevic, il quale ha fatto tutte le trafila alle giovanili nella squadra di Belgrado prima di cominciare un lungo girovagare tra Serbia e Grecia prima di ritirarsi nel 2004 e iniziare la carriera da allenatore. Prima allo Javor Ivanijca, poi al Cukaricki passando per l’Omonia e il Panionios fino ad approdare finalmente a casa sua, allo Stella Rossa dove è riuscito a vincere uno scudetto l’anno scorso.

Formazione Stella Rossa 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Borjan, Popovic, Supic

DIFENSORI – Savic, Sumaila, Babic, Degenek, Zè Marcos, Rodic, Hajdin, Stojkovic, Gobeljic

CENTROCAMPISTI – Jovicic, Jovancic, Ilicic, Krsticic, Ebecilio, Meleg, Simic, Milijas

ATTACCANTI – Radonjic, Cvetkovic, Cafù, Srnic, Ben, Milic, Jevtovic, Pavkov, Stojiljkovic, Joveljic, Romanic

ALLENATORE: Vladan Milojević

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Stojković, Savić, Degenek, Rodić; Jovičić, Krstičić; Kafu, Ben, Radonjić; Stojiljković. Allenatore: Milojević.