Formazione Svezia 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct gialloblu Janne Anderson

Privi di Ibrahimovic ma non di qualità. La Svezia del ct Andersson va al Mondiale, a discapito dell’Italia, senza il suo giocatore più rappresentativo Zlatan Ibrahimovic. Poco male, gli scandinavi non sono squadra da sottovalutare. Nel turno playoff sono riusciti a non prendere gol dall’Italia e resistere per oltre 90 minuti agli attacchi degli azzurri. Certo, il girone in cui sono finiti i gialloblù non è dei più morbidi: Germania, Messico e Corea del Sud. Per passare servirà qualcosa in più di un’impresa ma con le qualità di Berg, Toivonen e Forsberg gli svedesi non partono battuti.

Ct Svezia: Janne Andersson

Dopo una lunga diatriba con Zlatan Ibrahimovic, risolta con l’esclusione dell’ex Manchester United dai 23 che andranno in Russia, Janne Andersson si presenta alla kermesse mondiale da non favorito. Pochi i giocatori degni di nota tra i gialloblù: Ekdal, Forsberg, Toivonen, Berg potranno alimentare le speranze del ct svedese di non uscire subito nel girone di ferro in cui sono finiti.

Formazione Svezia 2018: i titolari ai Mondiali

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Toivonen, Berg. Commissario tecnico: Janne Andersson.

Convocati Svezia 2018: la rosa di Andersson

Portieri: Olsen (FC Copenhagen), K. Johnsson (Guingamp), Nordfeldt (Swansea City)

Difensori: Lustig (Celtic), Nilsson-Lindelöf (Manchester United), Granqvist (Krasnodar), Augustinsson (Werder Brema), Krafth (Bologna), Helander (Bologna), Jansson (Leeds United), Martin Olsson (Swansea City)

Centrocampisti: Forsberg (RB Lipsia), Claesson (Krasnodar), Ekdal (Amburgo), Larsson (Hull City), Durmaz (Tolosa), Rohdén (Crotone), Hiljemark (Genoa), G. Svensson (Seattle Sounders)

Attaccanti: Toivonen (Tolosa), Berg (Al Ain), Guidetti (Alavés), Kiese Thelin (Waasland-Beveren)

Commissario tecnico: Janne Andersson