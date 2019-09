FORMAZIONI Hellas Verona-Milan: Giampaolo sceglie l’albero di natale

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la terza giornata di Serie A 2019/20: formazioni Hellas Verona Milan

Marco Giampaolo ha scelto l’albero di Natale per la sfida di questa sera tra Milan e Verona: in campo Calhanoglu e Suso dietro Piatek. A centrocampo Paquetà, Kessié e Biglia (preferito Bennacer). Stessa formazione della vigilia invece per Juric.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Günter; Faraoni, Amrabat, M. Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. All: Juric

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Biglia, Kessié, Paquetà; Suso, Calhanoglu; Piatek. All. Giampaolo.