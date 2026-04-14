Formazioni ufficiali Atletico Madrid Barcellona: le scelte di Simeone e Flick per la sfida di Champions League

Formazioni ufficiali Atletico Madrid Barcellona, le scelte di Simeone e Flick per il match, valido per il ritorno dei quarti di Champions League

Torna la magia della Champions League con una sfida che sa di finale anticipata. Questa sera, i riflettori del grande calcio europeo si posano sul duello ad altissima quota tra Atlético Madrid Barcellona, chiamate a giocarsi il pass per le semifinali nel ritorno dei quarti della massima competizione continentale.

Il clima è quello delle grandi occasioni: intensità, tensione e un carico enorme di significati tecnici e psicologici, con due filosofie di gioco opposte pronte a scontrarsi ancora una volta sul palcoscenico più prestigioso. Il calcio d’inizio è fissato per le 21:00

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Le scelte dei due allenatori: le formazioni ufficiali

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Lenglet, Le Normand, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Cancelo, Eric Garcia, Martin, Kounde; Pedri, Gavi; Yamal, Olmo, Fermin Lopez; Ferran Lopez

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