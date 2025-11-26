 Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter, le scelte di Simeone e Chivu per la partita di Champions League
Inter News

Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter, le scelte di Simeone e Chivu per la partita di Champions League

Chivu

Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter, le scelte da parte di Simeone e Chivu per la sfida importante in chiave qualificazione

La Champions League del 26 novembre accende i riflettori sul Wanda Metropolitano, dove l’Inter farà visita all’Atletico Madrid. Una sfida dal grande fascino europeo, con i nerazzurri chiamati a confermare la solidità mostrata finora nel girone e i colchoneros pronti a sfruttare il calore del proprio pubblico per mettere in difficoltà la squadra di Chivu. In palio ci sono punti pesanti per la qualificazione agli ottavi, in un match che promette intensità e spettacolo.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alex Baena, Alvarez. Allenatore: Simeone

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu

