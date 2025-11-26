Inter News
Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter, le scelte di Simeone e Chivu per la partita di Champions League
La Champions League del 26 novembre accende i riflettori sul Wanda Metropolitano, dove l’Inter farà visita all’Atletico Madrid. Una sfida dal grande fascino europeo, con i nerazzurri chiamati a confermare la solidità mostrata finora nel girone e i colchoneros pronti a sfruttare il calore del proprio pubblico per mettere in difficoltà la squadra di Chivu. In palio ci sono punti pesanti per la qualificazione agli ottavi, in un match che promette intensità e spettacolo.
FORMAZIONI UFFICIALI
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alex Baena, Alvarez. Allenatore: Simeone
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu
