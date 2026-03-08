Bologna News
Formazioni ufficiali Bologna Verona, le scelte di Italiano e Sammarco per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Bologna Verona: le scelte di Italiano e Sammarco per la partita del 28° turno di Serie A 2025/26
Scendono in campo Bologna Verona per la sfida valevole per il 28° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Italiano e Sammarco.
Le scelte ufficiali: le formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Frese, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. Allenatore: Paolo Sammarco
