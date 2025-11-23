 Formazioni ufficiali Cremonese Roma, ecco le scelte in vista del match - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Cremonese Roma, ecco le scelte in vista del match

Formazioni ufficiali Cremonese Roma, ecco le scelte in vista del match di Serie A

Sono state diramate le formazioni ufficiali del match tra Cremonese e Roma valido per la dodicesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte

FORMAZIONI CREMONESE ROMA

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Payero, Bondo, Vandeputte, Barbieri; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Bandanzi. All. Gasperini

