FORMAZIONI UFFICIALI Croazia-Polonia, le scelte de ct

Alle 20:45 scenderanno in campo Croazia-Polonia in una sfida valida per la Nations League. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct.

CROAZIA (3-5-2): Livakovic; Sutalo, Caleta Car, Gvardiol; Pjaca, Sucic, Kovacic, Modric, Sosa; Petkovic, Matanovic.

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Walukiewicz, Bednarek, Dawidowicz; Kaminski, Urbanski, Szimanski, Zielinski, Zalewski; Bogusz, Lewandowski.