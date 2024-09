FORMAZIONI UFFICIALI Italia-San Marino U21: le scelte de ct

Alle 16:45 scenderanno in campo Italia-San Marino U21. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct

Alle 16:45 scenderanno in campo Italia-San Marino U21 in una sfida valida per le qualificazioni ai prossimi europei. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct.

ITALIA: Desplanches, Savona, Coppola, Ghirardi, Ruggeri, Bove, Bianco, Fazzini, Baldanzi, Gnonto, Esposito.

SAN MARINO:Amici; Guidi, Matteoni, Sancisi; Giocondi, Sancisi, Tomassini, Toccaceli, Riccardi; Gasperoni, Santi.