Formazioni ufficiali Lazio Milan: le scelte di Sarri e Allegri

Formazioni ufficiali Lazio Milan: le scelte di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri per il match valevole per il 29° turno di Serie A 2025/26

È tutto pronto all’Olimpico per Lazio-Milan, una partita che può dire molto sul finale di stagione di entrambe. La squadra di Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, arriva dal successo contro il Sassuolo e cerca conferme davanti al proprio pubblico, tornato sugli spalti dopo settimane di contestazione. I capitolini, oggi decimi in classifica, vogliono chiudere il campionato con segnali incoraggianti in vista della prossima stagione.

Il Milan prova ad accorciare

Dall’altra parte c’è il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico rossonero concentrato sulla corsa Champions League ma attento anche alla vetta. Il pareggio tra Inter e Atalanta offre infatti al Diavolo la chance di portarsi a meno cinque dalla squadra di Cristian Chivu in caso di vittoria.

Le formazioni ufficiali

La posta in palio è altissima per entrambe: il Milan vuole dare continuità alla sua rincorsa, mentre la Lazio cerca punti e una prestazione capace di riaccendere entusiasmo e fiducia attorno all’ambiente biancoceleste.

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LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku. All. Massimiliano Allegri