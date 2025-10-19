Formazioni ufficiali Milan Fiorentina: ecco le scelte di Allegri e Pioli per la sfida!

Milan News
Formazioni ufficiali Milan Fiorentina: le scelte di Allegri e Pioli. Gli schieramenti scelti dai due tecnici per il match di Serie A
Il Milan guidato dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri sfida la Fiorentina dell’ex Pioli nella settima giornata di Serie A 2025-2026, nona gara ufficiale della stagione per i rossoneri. Fischio d’inizio alle ore 20.45.
Le formazioni ufficiali
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean. Allenatore: Stefano Pioli.
