 Formazioni ufficiali Milan Fiorentina: ecco le scelte di Allegri e Pioli per la sfida!
Connect with us

Milan News

Formazioni ufficiali Milan Fiorentina: ecco le scelte di Allegri e Pioli per la sfida!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

8 minuti ago

on

By

Pioli

Formazioni ufficiali Milan Fiorentina: le scelte di Allegri e Pioli. Gli schieramenti scelti dai due tecnici per il match di Serie A

Il Milan guidato dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri sfida la Fiorentina dell’ex Pioli nella settima giornata di Serie A 2025-2026, nona gara ufficiale della stagione per i rossoneri. Fischio d’inizio alle ore 20.45.

Le formazioni ufficiali

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean. Allenatore: Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Milan News

Mercato Milan, sondaggi a giugno per quel giocatore prima del trasferimento. Fabrizio Romano svela: «Tare ci aveva fatto dei pensieri». Le ultime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

38 minuti ago

on

19 Ottobre 2025

By

Italia Kean Retegui
Continue Reading

Ultime Notizie

Infortunio Loftus-Cheek, la decisione definitiva da Milanello per la Fiorentina

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

6 ore ago

on

19 Ottobre 2025

By

Loftus-Cheek
Continue Reading