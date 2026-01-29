Formazioni ufficiali Panathinaikos Roma, le scelte di Benítez e Gasperini per la sfida di Europa League

Formazioni ufficiali Panathinaikos Roma: le scelte di Benítez e Gasperini per la sfida del 8° turno di Europa League 2025/26

Le formazioni ufficiali Panathinaikos Roma, match delle 21:00 e valido per l‘ottava e ultima giornata di Europa League 2025/2026. Ecco le scelte di Gasperini e Benítez.

FORMAZIONI UFFICIALI PANATHINAIKOS ROMA

PANATHINAIKOS (3-4-3): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kyriakopoulos; Taborda, Pantovic, Zaroury. Allenatore: Rafael Benitez

ROMA (3-5-2): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, El Eynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulé. Allenatore: Gian Piero Gasperini

